FC町田ゼルビアは22日、明治安田J1百年構想リーグの最終節で浦和レッズとMUFGスタジアムで対戦した。開始早々にピンチを迎えた町田だが、10分のエリキのチャンスをゴールにつなげて先制弾。以降もボールを保持しながら得点機をうかがう浦和に対し、体をを張った守備でリードを最後まで守り切っり、1-0で勝利を果たした。AFCアジアチャンピオンズリーグエリートとリーグ戦の連戦を戦い抜き、中4日で最終節を迎えた町田。試合後の会