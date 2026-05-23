早川の146キロ直球をスタンドイン■楽天 ー ロッテ（23日・楽天モバイル）ロッテ・井上広大外野手が23日、楽天モバイル最強パークで今季3号を放った。現役ドラフトで加入後、3安打いずれも本塁打。驚愕の一発に敵地も騒然とした。0-1の3回だった。「7番・左翼」で先発した井上は、無死走者なしの第1打席を迎えた。カウント2-2から左腕・早川が投じた外角の146キロ直球にバットを合わせた。鋭い打球が右中間に飛んでいき、その