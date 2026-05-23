早川の146キロ直球をスタンドイン

■楽天 ー ロッテ（23日・楽天モバイル）

ロッテ・井上広大外野手が23日、楽天モバイル最強パークで今季3号を放った。現役ドラフトで加入後、3安打いずれも本塁打。驚愕の一発に敵地も騒然とした。

0-1の3回だった。「7番・左翼」で先発した井上は、無死走者なしの第1打席を迎えた。カウント2-2から左腕・早川が投じた外角の146キロ直球にバットを合わせた。鋭い打球が右中間に飛んでいき、そのままフェンスを越えた。NPB+によると、打球速度167.4キロ、飛距離120.4メートル、角度26度の一発だった。

24歳の井上は今季がプロ7年目。履正社高から2019年ドラフト2位で阪神に入団し、将来が嘱望されていた。2024年はウエスタン・リーグで首位打者に輝くも、1軍では打率.212、3本塁打と結果を残せず。昨オフに行われた現役ドラフトでロッテに移籍した。

今季は11試合に出場し、22打数2安打の打率.091と確実性に欠けるバッティングとなっている。もっとも、この日の一発で今季3安打目とし、いずれも本塁打とロマン砲の片鱗をのぞかせている。（Full-Count編集部）