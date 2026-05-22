日本航空（JAL）は、アメリカン航空との共同事業開始15周年を記念した「アメリカ・カナダ行き海外航空券セール」を5月21日から31日まで開催する。搭乗期間は7月1日から9月30日旅行開始分まで。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。燃油サーチャージ込み、航空保険特別料金や旅客施設使用料などは別途必要となる。予約クラスはエコノミークラスが「Q」、