日本航空（JAL）は、アメリカン航空との共同事業開始15周年を記念した「アメリカ・カナダ行き海外航空券セール」を5月21日から31日まで開催する。

搭乗期間は7月1日から9月30日旅行開始分まで。設定路線と往復最低運賃は以下の通り。左からエコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順。燃油サーチャージ込み、航空保険特別料金や旅客施設使用料などは別途必要となる。予約クラスはエコノミークラスが「Q」、プレミアムエコノミークラスが「E」、ビジネスクラスが「X」。

・東京発着（エコノミークラス、プレミアムエコノミークラス、ビジネスクラスの順）

ニューヨーク・ロサンゼルス・シカゴ・サンフランシスコ・シアトル・バンクーバー（217,000円／-／592,000円）、ラスベガス（217,000円／-／592,000円）、サンディエゴ・ダラス（227,000円／-／692,000円）、ボストン（237,000円）、オーランド・フェニックス・マイアミ・オースティン・フィラデルフィア・シャーロット（227,000円／-／692,000円）、サンフランシスコ・シアトル・バンクーバー（-／322,000円）、サンディエゴ（-／342,000円）