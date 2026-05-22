南九州市の小学校で「かわなべ牛」など地元の食材を使った給食が登場しました。南九州市の大丸小学校の給食時間。お腹をすかせた子どもたちの前に登場したのは、地元が誇る「かわなべ牛」を使ったビーフシチューと今が旬の「川辺メロン」です。子どもたちに地元の食材を知ってもらい、郷土愛を育もうと、南九州市では、月に一度、市内にある17の小中学校で地元産の食材を使った給食が提供されています。（児童）