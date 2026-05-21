大分県中津市耶馬渓町に世界各国の洋服などを扱う生活雑貨店が誕生しました。 月に3日しか営業しないというユニークな形態をとっています。 「ししゅうと暮らしのお店」 中津市耶馬渓町の旧平田郵便局に5月15日オープンした「ししゅうと暮らしのお店」。 ◆TOS梅田雄一郎記者 「こちらの店では海外の職人が一つ一つ手作りしたバッグや海外にある現地の工場で作られた洋服などが販売されています