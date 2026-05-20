【モデルプレス＝2026/05/20】乃木坂46の4期生・金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第4弾が公開された。【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開◆金川紗耶、先行カット第4弾解禁先行カット第4弾はクロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーを楽しんでいる1枚。無邪気な笑顔をとらえ、彼女の素の表情を写したカットとなっている。本写真集では“彼女