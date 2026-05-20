乃木坂46金川紗耶、カヌーに挑戦し“やんちゃ”な表情浮かべる 1st写真集先行カット第4弾解禁【好きのグラデーション】
【モデルプレス＝2026/05/20】乃木坂46の4期生・金川紗耶が6月30日に発売する1st写真集『好きのグラデーション』（DONUTS／主婦の友社）より、先行カット第4弾が公開された。
【写真】24歳乃木坂メンバー、ノースリーブで素肌全開
先行カット第4弾はクロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーを楽しんでいる1枚。無邪気な笑顔をとらえ、彼女の素の表情を写したカットとなっている。本写真集では“彼女感” を意識して撮影に挑んだ“やんちゃん”。まさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽しんでいると錯覚してしまうような写真に仕上がっている。
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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◆金川紗耶、先行カット第4弾解禁
先行カット第4弾はクロアチア・ドゥブロブニクの海でカヌーを楽しんでいる1枚。無邪気な笑顔をとらえ、彼女の素の表情を写したカットとなっている。本写真集では“彼女感” を意識して撮影に挑んだ“やんちゃん”。まさに“やんちゃ”な表情を浮かべ、まるで一緒にアクティビティを楽しんでいると錯覚してしまうような写真に仕上がっている。
◆金川紗耶、1st写真集「好きのグラデーション」
「写真集を出すことが夢のひとつだった」と話す金川の念願のソロ写真集は、美しい自然に囲まれたクロアチア・ドゥブロブニクで撮影。街の人々の温かさに触れながら、これまで見せたことのない様々な表情を多数収録。一緒に旅をしているような気分になれる、等身大の“やんちゃん”の魅力を詰め込んだ。洋服が大好きな金川らしいファッショナブルな衣装からランジェリーや水着まで、抜群のプロポーションを持つ金川だからこそ着こなせる、衣装の数々にもこだわった。（modelpress編集部）
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