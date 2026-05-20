ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！今回のお題は5文字。サッとひらめくことができるでしょうか？ 1分以内を目指して、ぜひチャレンジしてみてくださいね。問題：「が ん り せ ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。が ん り せ んヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正解：せんりがん正解は「せんりがん」でした。▼解説「千里眼」とは、遠くの出来事や人の心の中まで