ひらがな5文字「が・ん・り・せ・ん」を並び替えて、正しい単語を完成させましょう！ 制限時間は1分。脳トレにぴったりのアナグラムクイズで、あなたのひらめき力を試してみませんか？

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ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！

今回のお題は5文字。サッとひらめくことができるでしょうか？ 1分以内を目指して、ぜひチャレンジしてみてくださいね。

問題：「が ん り せ ん」

次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。

が ん り せ ん

ヒント：最後の文字は「ん」

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正解：せんりがん

正解は「せんりがん」でした。

▼解説
「千里眼」とは、遠くの出来事や人の心の中まで見通す不思議な力のこと。「ん」が2つあることに気づくと、ぐっと解きやすくなったのではないでしょうか。

正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！

※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)