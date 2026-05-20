【アナグラムクイズ】1分以内で挑戦しよう！ 「がんりせん」を並び替えると？
ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！
今回のお題は5文字。サッとひらめくことができるでしょうか？ 1分以内を目指して、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
が ん り せ ん
ヒント：最後の文字は「ん」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
▼解説
「千里眼」とは、遠くの出来事や人の心の中まで見通す不思議な力のこと。「ん」が2つあることに気づくと、ぐっと解きやすくなったのではないでしょうか。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回のお題は5文字。サッとひらめくことができるでしょうか？ 1分以内を目指して、ぜひチャレンジしてみてくださいね。
問題：「が ん り せ ん」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。
が ん り せ ん
ヒント：最後の文字は「ん」
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：せんりがん正解は「せんりがん」でした。
▼解説
「千里眼」とは、遠くの出来事や人の心の中まで見通す不思議な力のこと。「ん」が2つあることに気づくと、ぐっと解きやすくなったのではないでしょうか。
正しく並び替えることで実在する単語になりましたね。ぜひほかのクイズにも挑戦して、脳の活性化を目指しましょう！
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)