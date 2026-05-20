TBS安住紳一郎アナウンサー（52）が20日、MCを務める同局系「THE TIME,」（月〜金曜午前5時20分）を予告通り欠席した。佐々木舞音アナが番組内で「安住アナウンサーは今日、お休みです」と発表した。安住アナは前日19日に20、21日放送回を欠席すると発表していた。前段で、橋本聖子氏（61）が27年に日本で開催される「ワールドマスターズゲームズ2027関西」（5月14日開幕）に自転車のBMXレーシングで出場するとする記事を取り扱っ