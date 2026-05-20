きょう20日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00※関西ローカル）は、「ライフvs.ロピアvs.オーケー スーパー惣菜頂上決戦」を届ける。【写真】おいしすぎて関東でも販売されるようになった「オーケー」の太巻寿司人気の3大スーパーを、一流シェフ3人が徹底視察。プロが太鼓判を押す惣菜ベスト5を発表する。京都の老舗料亭「萬亀樓」の若主人で和食のプロ・小西雄大シェフが「ライフ」で選ぶのは