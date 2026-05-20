吉本新喜劇・宇都宮まき、ロケ中に出会った人物に仰天「偉いさんなってんねや」
きょう20日放送のMBSテレビ『水野真紀の魔法のレストラン』（後7：00〜8：00 ※関西ローカル）は、「ライフvs.ロピアvs.オーケー スーパー惣菜頂上決戦」を届ける。
【写真】おいしすぎて関東でも販売されるようになった「オーケー」の太巻寿司
人気の3大スーパーを、一流シェフ3人が徹底視察。プロが太鼓判を押す惣菜ベスト5を発表する。京都の老舗料亭「萬亀樓」の若主人で和食のプロ・小西雄大シェフが「ライフ」で選ぶのは、意外にもパン。90種類ものクオリティの高いパンが並ぶ店内ベーカリー「小麦の郷」の前で、小西シェフは「ライフはパン！」と断言する。
5月の新商品「パインヨーグルト」を試食した人気イタリアン「リクペラーレ タケウチ」の槌谷陸シェフも「パイナップルの酸味が立っているので、甘味のある生地に相性がいい！」と感心し、リポーターの吉本新喜劇・宇都宮まきも「パン生地もおいしい！」と絶賛する。
そんな宇都宮の隣に立つ、いかにも真面目なスーツ姿のライフ惣菜部担当者から「毎月10から15種類の新商品を出して、試行錯誤して作っています」と説明がなされると、宇都宮に異変が。担当者の顔をのぞきこみ「え？…福岡くん？」。「うん、3年3組」と笑いをこらえる担当者。中学の同級生であることに気づいた宇都宮は「えー!?言ってよー！ライフの偉いさんなってんねや」と素に戻って驚く。
また「ロピア」では、槌谷シェフが「ここまで来たか！」と驚いたという、ハイレベルすぎるローストポークを、「オーケー」では山口シェフが、関西向けに開発されたがおいしすぎて関東でも販売されるようになった太巻寿司などを紹介。プロならではの目線で、味・コスパ・オリジナリティで群を抜く、おすすめ惣菜が続々と登場する。
料理コーナーでは、小西シェフが「玉ネギが主役の料理」のレシピを紹介。冷蔵庫にある物が隠し味に！？ 『小西流 肉味噌のとろあま玉ネギステーキ』が完成する。
【写真】おいしすぎて関東でも販売されるようになった「オーケー」の太巻寿司
人気の3大スーパーを、一流シェフ3人が徹底視察。プロが太鼓判を押す惣菜ベスト5を発表する。京都の老舗料亭「萬亀樓」の若主人で和食のプロ・小西雄大シェフが「ライフ」で選ぶのは、意外にもパン。90種類ものクオリティの高いパンが並ぶ店内ベーカリー「小麦の郷」の前で、小西シェフは「ライフはパン！」と断言する。
そんな宇都宮の隣に立つ、いかにも真面目なスーツ姿のライフ惣菜部担当者から「毎月10から15種類の新商品を出して、試行錯誤して作っています」と説明がなされると、宇都宮に異変が。担当者の顔をのぞきこみ「え？…福岡くん？」。「うん、3年3組」と笑いをこらえる担当者。中学の同級生であることに気づいた宇都宮は「えー!?言ってよー！ライフの偉いさんなってんねや」と素に戻って驚く。
また「ロピア」では、槌谷シェフが「ここまで来たか！」と驚いたという、ハイレベルすぎるローストポークを、「オーケー」では山口シェフが、関西向けに開発されたがおいしすぎて関東でも販売されるようになった太巻寿司などを紹介。プロならではの目線で、味・コスパ・オリジナリティで群を抜く、おすすめ惣菜が続々と登場する。
料理コーナーでは、小西シェフが「玉ネギが主役の料理」のレシピを紹介。冷蔵庫にある物が隠し味に！？ 『小西流 肉味噌のとろあま玉ネギステーキ』が完成する。