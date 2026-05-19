MLB Japan公式Xは5月17日に投稿を更新し、シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（26）が、チームメートのマイク・バシル（26）から魔法をかけられるような一幕を公開した。投稿では「村上宗隆 ホームランを打つ魔法にかかる？」と添え、ダグアウトでのユーモラスなやり取りと、その直後に放った本塁打を紹介している。 【画像】ウィル・アイアトン、“美人姉”と行きつけの和食店公開「お姉さん今日