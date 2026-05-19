球場に集まったファン マスカットスタジアム(倉敷市中庄 午後4時ごろ) 岡山県で年に1度のプロ野球・1軍公式戦です。倉敷市で阪神対中日の試合が19日行われています。 （記者リポート）「試合開始2時間前ですが、スタジアムは多くのファンの熱気に包まれています」 倉敷市のマスカットスタジアムで戦うのは、現在セ・リーグ2位の阪神と6位の中日。 岡山では2026年最初で最後のプロ野球1軍公式戦という