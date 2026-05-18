Image: Shutterstock 先日、電車に乗っていたら、目の前に立っていた学生たちが「すっげえ綺麗な虹！」と言いました。思わず外を見ると、空にはくっきりと見事な虹。スマホカメラを構えながら、「すごい。こんなに綺麗な虹が見られるなんて、地球に生まれてよかった」と思いました。 Photo:中川真知子 でも、I