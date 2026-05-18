坂本美雨が、6月24日(水)にニューアルバム『Something True』をリリースすることを発表した。来年2027年にデビュー30周年を迎える坂本美雨。今作アルバムは『birds fly』(2021年)以来4年半ぶりとなるオリジナルアルバムで、プロデュースに森山直太朗、伊藤ゴロー、原 摩利彦ら3名が参加している。坂本美雨は近年、イスラエル軍の長年の占領と虐殺により甚大な被害を受けているパレスチナ自治区の人道支援にも力を注いでいる。今回