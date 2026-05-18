坂本美雨が、6月24日(水)にニューアルバム『Something True』をリリースすることを発表した。

来年2027年にデビュー30周年を迎える坂本美雨。今作アルバムは『birds fly』(2021年)以来4年半ぶりとなるオリジナルアルバムで、プロデュースに森山直太朗、伊藤ゴロー、原 摩利彦ら3名が参加している。

坂本美雨は近年、イスラエル軍の長年の占領と虐殺により甚大な被害を受けているパレスチナ自治区の人道支援にも力を注いでいる。今回のアルバムタイトル『Something True』には《これまで真実だと思っていたものが揺らいでしまった世界で、手探りしながら、何かひとつでも揺らがぬ“ほんとう”のものにたどり着きたい》という想いが込められているとのことだ。

森山直太朗プロデュース曲は、森山の作詞・作曲のナンバーをメインに、うち1曲ではコーラスでも参加。伊藤ゴローのプロデュース曲は、オリジナル曲に加えて、ヴァージニア・アストレイの1986年のヒット曲「Some Small Hope」(produced by 坂本龍一)のカバーを収録。映画『国宝』の主題歌でもタッグを組んだ原 摩利彦によるプロデュース曲は、アニメーション映画『もし、これから生まれるのなら』(監督：土海明日香)の主題歌「Lullaby」に加えて、2025年末に先行配信されたイスラエルの空爆で殺害されたガザの大学教授・詩人リファアト・アルアリイールの詩「If I must die」にメロディを付けたナンバーなどを収録する。

アルバムのラストを飾るのは、坂本龍一が元ちとせの2008年発表のアルバム『カッシーニ』でプロデュースした「静夜曲」のカバー。当時のレコーディングで坂本龍一が演奏したピアノ・トラックと、時を超えたデュオが実現した。

また、9月21日(月・祝)には、キリスト品川教会 グローリア・チャペルにてワンマン公演の開催が決定。新作のレコーディングにも参加した平井真美子、徳澤青弦とのbirds flyトリオでの公演となる。先行予約等の詳細は後日発表予定。

■ニューアルバム『Something True』

2026年6月24日(水)リリース

試聴・購入：https://sakamotomiu.lnk.to/somethingtruePR SHM-CD：UCCJ-2258 ￥3,520(tax in)

ユニバーサルミュージック 01​. Lullaby

作詞：坂本美雨 作曲：原 摩利彦

Produced & Arranged by 原 摩利彦

02​. If I must die

作詞：Refaat Alareer 作曲：原 摩利彦

Produced & Arranged by 原 摩利彦

03​. 美しい雨

作詞・作曲：森山直太朗

Produced & Arranged by 森山直太朗

04​. 帰郷

作詞：坂本美雨 作曲：伊藤ゴロー

Produced & Arranged by 伊藤ゴロー

05​. 食卓

作詞：坂本美雨, 森山直太朗 作曲：伊藤ゴロー

Produced & Arranged by 伊藤ゴロー

06​. カレー屋の娘

作詞：御徒町凧 作曲：森山直太朗

Produced & Arranged by 森山直太朗

07​. Some Small Hope

作詞・作曲：Virginia Astley, 坂本龍一

Produced & Arranged by 伊藤ゴロー

08​. Fog

作詞：坂本美雨 作曲：原 摩利彦, 坂本美雨

Produced & Arranged by 原 摩利彦

09​. sanbika

Music: 坂本美雨, 原 摩利彦

Produced & Arranged by 原 摩利彦

10​. なにもいらない

作詞・作曲：森山直太朗

Produced by 森山直太朗 Arranged by 平井真美子

11​. 静夜曲

作詞：岡本定義 作曲：坂本龍一

Original Track Produced & Arranged by 坂本龍一

Original Artist：元ちとせ

■ライブ情報

2026年9月21日(月・祝) キリスト品川教会 グローリア・チャペル

出演：坂本美雨(vocal)、平井真美子(piano)、徳澤青弦(cello)