18日(月)は、各地で気温が上がり所々で30℃を超えました。広い範囲で今シーズン一番の暑さになりました。そして、19日(火)も季節先取りの暑さが続きそうです。 ◆19日(火)午前9時の予想天気図 本州付近は広く高気圧に覆われて、南からは暖かい空気が流れこんでくるでしょう。このため、県内は19日(火)もよく晴れて日中はグングン気温が上がりそうです。また、空気が乾燥しますので火の取り扱いに注意が必要です。