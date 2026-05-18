18日(月)は、各地で気温が上がり所々で30℃を超えました。広い範囲で今シーズン一番の暑さになりました。そして、19日(火)も季節先取りの暑さが続きそうです。



◆19日(火)午前9時の予想天気図

本州付近は広く高気圧に覆われて、南からは暖かい空気が流れこんでくるでしょう。このため、県内は19日(火)もよく晴れて日中はグングン気温が上がりそうです。また、空気が乾燥しますので火の取り扱いに注意が必要です。



◆19日(火)の予想最高気温

今日よりさらに暑さが増すところが多く広く30℃を超える見込みで、上越市高田でも今シーズン初めての『真夏日』になる可能性があります。また、新潟市中央区でも真夏日に迫り、今シーズン一番の暑さになりそうです。19日(火)も意識的に水分をとるなど、引き続き熱中症対策をしてお過ごしください。



ただ、この極端な暑さは一旦19日(火)で収まりそうです。



◆週間予報

20日(水)は晴れ間が出るものの、最高気温は25℃くらいで平年より少し高いくらいになるでしょう。

21日(木)以降は気温が下がったり上がったりしますが、今日のような暑さはしばらくなさそうです。



一方、注意が必要なのが『雨』です。



21日(木)以降は、前線や低気圧の影響で雨の降る日が多く梅雨のような天気になりそうです。



雨の降り方が強まるところもありますので、最新の天気予報を確認するようにしてください。