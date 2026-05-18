火事があった現場高松市国分寺町 高松市消防局によりますと、5月18日午後1時ごろに高松市国分寺町で枯草約800平方メートルが焼けました。 高松市消防局の職員が消防車両で近くを通りがかった際に火災を発見。約30分後に火を消し止めましたが、焼け跡から1人が遺体で発見されたということです。 身元や性別・年齢は不明で、死因は分かっていません。消防が火事の原因などを調べています。