お笑いタレントの有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める17日放送のJFN系ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHTDREAMER」（日曜午後8時）に出演。「有吉クイズ」内で探していた妻夏目三久さんのイヤリングが見つかったことを報告した。番組では、自身が出演するテレビ朝日系「有吉クイズ」についてトーク。「2、3週前の放送で妻がなくしたイヤリングを探すって企画をやらせてもらったんですよ」と振り返り、「仕事を辞めたタイミン