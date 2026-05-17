広島県福山市の山林火災＝17日午後（近隣住民提供）17日午後2時26分ごろ、広島県福山市赤坂町早戸の山林で、付近の住民から「枯れ草が燃えている」と119番があった。県警によると、廃材を燃やしていた火が燃え移ったとみられる。けが人の情報はないという。地元消防によると、広い範囲で火災が発生しており鎮火の見通しは立っていない。消防車10台以上が出動し消火活動を行っている。