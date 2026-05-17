外国にルーツのある人の悩みを聴く集会で、参加者と話すエビエム・カムルズザーマンさん（奥）＝17日午後、水戸市茨城県の市民団体「茨城NPOセンター・コモンズ」は17日、日本で暮らす外国ルーツの人から不安や悩みを聴く集会を水戸市で開いた。茨城県では11日から、不法就労させる事業者の情報を募る「通報報奨金制度」が始まり、参加者からは「外国人に疑いの目が向けられ、より差別が生まれるのではないか」と声が上がった。