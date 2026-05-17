台湾メディアのTVBS新聞網は12日、「日本じゃない！若者が向かっているのはこの国」と記し、台湾の若者の間で韓国旅行が高い人気となっていることを紹介した。記事によると、台湾では大勢の人が日本旅行や韓国旅行に出掛けるが、韓国旅行の達人である王天中（ワン・ティエンジョン）氏は先日の投稿の中で、「2025年は韓国旅行の黄金元年と呼べる」と言及。これは台湾の旅行サイトの統計データに基づくもので、王氏は「Y世代は親日