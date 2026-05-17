日本最大の同人誌即売会「コミックマーケット（以下、コミケ）」が、昨年12月30日〜31日に東京ビッグサイトで開催された。コミケの1回目は1975年12月21日に虎ノ門日本消防会館で行われ、その後、規模の拡大とともに会場を変えながら継続し、昨年末で107回目、50周年という節目を迎えた。そんなコミケで圧倒的な人気を誇り、“コミケの女帝”と呼ばれた作家がいる。イラストレーター・漫画家の七瀬葵氏である。1990年代、七瀬氏