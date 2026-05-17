カルビーはナフサ調達の不安定さから「ポテトチップス」のパッケージを白黒印刷に切り替えると発表し、農林水産省はナフサ供給に問題がないとしてカルビー側にヒアリングを行った。 この1時間程度の“ヒアリング”の詳細が不明なため、 SNSではさまざまな憶測を呼んだ。例えば、CBCテレビ解説委員の大石邦彦氏はX（旧 Twitter）にこう投稿している。 「政府はヒアリングしたというが純粋な調査なのか、民間