◇パ・リーグ西武―日本ハム（2026年5月16日エスコン）NPBは16日、西武の予告先発投手は隅田知一郎投手が左肩違和感のため、佐藤爽投手に変更したと伝えた。日本ハムは加藤貴之投手が先発登板する。佐藤は1日のロッテ戦で球団史上初となる育成出身の初登板初勝利を飾った。札幌山の手から星槎道都大に進んだ北海道出身の23歳が北の大地でマウンドに上がる。