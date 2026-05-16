小柄な体からは想像できないほどの飛距離を叩き出すドラコン女子。最長337ヤードの記録を持つドラコン女子プロ嘉数舞美に、ドラコン競技でやっているという始動の仕方を教えてもらった。【連続写真】右カカトを上げて左に乗ってから上げるドラコン女子の300ヤードスイング◇◇◇ドラコン競技をする上で、アドレス時に私が最も大切にしているのは始動です。いかに体を使ってテークバックできるかを考えています。実際に、私が