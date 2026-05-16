民間の信用調査会社の調べによりますと、4月の県内の企業倒産数は6件で、負債総額は6億4500万円とどちらも前の年の同じ時期より増えています。帝国データバンク徳島支店によりますと、4月の県内の企業倒産数は2025年4月より1件増え6件となりました。ひと月の倒産件数が5件を上回るのは6か月連続となります。また、負債総額は、2025年4月より5億4500万円増え6億4500万円となりました。前の年の同じ月を上回るのは5か月連続と