モデル松尾そのま（15）が、このほどインタビューに応じ、野球好きの一面を明かした。2020年からNHK・Eテレ「天才てれびくん」に出演。年度途中から史上初という「てれび戦士」として、約5年間出演した。現在高1で、学業と両立しながらタレント活動する松尾は、プロ野球オリックスの公式戦で始球式を務めたことがあるほどの野球好き。きっかけは小2の頃に本拠地の京セラドーム大阪を訪れた際に「花束を持っていた福田周平選手の等