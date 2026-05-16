Image: Kyle Barr/ Gizmodo US｜今年のCESで発表されたWindows搭載のSamsungノートPC アンダー10万円で世界的ヒット、在庫薄が続くApple（アップル）のMacBook Neo。この性能とデザイン、価格に他社が対抗するのは非常に難しいと思われます。が…、唯一突破口となるものがあるとすれば、それは以前から期待されているAndroidとChrome OSの統合です。Samsung（サムスン）が、ノートパソコンの