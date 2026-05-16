左腕チャーリー・バーンズが昇格【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、先発が予定されていた敵地・エンゼルス戦の登板を回避した。代わって中継ぎのウィル・クライン投手が先発する。試合開始の4時間30分前にショッキングなニュースが流れた。左肩の疲労で開幕からIL入りしていたが、10日（同11日）の本拠地・ブレーブス戦で復帰。3回5奪三振