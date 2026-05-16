左腕チャーリー・バーンズが昇格

【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間16日・アナハイム）

ドジャースのブレイク・スネル投手が15日（日本時間16日）、先発が予定されていた敵地・エンゼルス戦の登板を回避した。代わって中継ぎのウィル・クライン投手が先発する。試合開始の4時間30分前にショッキングなニュースが流れた。

左肩の疲労で開幕からIL入りしていたが、10日（同11日）の本拠地・ブレーブス戦で復帰。3回5奪三振6安打5失点（自責4）で初黒星を喫していた。この日は今季2度目の先発マウンドに上がる予定だった。

ファンからは「マジかよ」「悲報！」「Nooooo」「ドジャースファンは苛立ちを通り越しているだろう」「怪我ばっかりしている」とショックを受けている様子。日本語でも「スネルどうしたの？」「はぁぁ？ またかよ」「どうしたん？」「え」「心配だね」「中継ぎにしわ寄せがきて痛いな」などとコメントされた。

5年総額1億8200万ドル（約289億円）の大型契約で加入した移籍1年目の昨季も左肩の炎症で4か月離脱。11試合登板で5勝4敗、防御率2.35。ポストシーズンでは6登板（5先発）で防御率3.18を記録し、ワールドシリーズ連覇に貢献していた。

大谷翔平投手は「1番・DH」で先発復帰する。出場2試合連続アーチに期待がかかるが、ドジャースファンにとっては悲報となった。（Full-Count編集部）