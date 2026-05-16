【ニューヨーク＝木瀬武】１５日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比５３７・２９ドル安の４万９５２６・１７ドルだった。値下がりは２日ぶり。原油高や米長期金利の上昇が嫌気された。市場では原油高に伴う物価上昇への警戒感が強まっており、金融や消費関連など幅広い業種の銘柄が売られた。ＩＴ業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は４１０・０７ポイント安の２万６２２５・１５だった。