日本代表を率いる森保一監督は15日、FIFAワールドカップ2026に臨むメンバー26名を発表した。“決戦の地”である北中米へ乗り込むメンバーには堂安律（フランクフルト／ドイツ）や久保建英（レアル・ソシエダ）ら主力に加え、コンディションが不安視されていた冨安健洋（アヤックス／オランダ）や遠藤航（リヴァプール／イングランド）らも選出。一方、守田英正（スポルティング／ポルトガル）や三笘薫（ブライトン／イングラン