日本代表の森保一監督が、FIFAワールドカップ2026に向けた日本代表メンバー26名を発表。長らく日本代表でプレーしていないDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）がメンバー入りした。アビスパ福岡でプロデビューし、2018年に19歳で海を渡りシント・トロイデンへと移籍。その後、セリエAのボローニャでプレーし、2021年にアーセナルへと移籍した。アーセナルでも主軸としてプレーしていた中、度重なるケガに悩まされ、満足いくプ