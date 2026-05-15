海外ドラマ『X‐ファイル』で知られるジリアン・アンダーソンが、カンヌ国際映画祭で大胆にイメージチェンジをしたルックを披露。「信じられない」「イメージがつかなかった」などと、驚きの声が上がっている。【写真】「ずっと若く見える」ジリアン・アンダーソンの激変姿現地時間5月13日、自身が出演する『Teenage Sex And Death At Camp Miasma（原題）』のフォトコールに登場したジリアン。ブロンドの髪の毛をボリューム