15日前引けの日経平均株価は続落。前日比804.24円（-1.28％）安の6万1849.81円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は844、値下がりは675、変わらずは42。 日経平均マイナス寄与度は307.73円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、東エレク が110.62円、フジクラ が85.08円、イビデン が82.13円、キオクシア が65.94円と並んだ。 プラス寄与度トップはファナック で、日経平均を72.74円押し上げ。