空前のシールブームのなか、小学館の公式グッズショップ「TOKYO MANGA BASE」が、シール＆ステッカーに限定したポップアップストア「TOKYO MANGA BASE 小学館シール祭」を三省堂書店神田神保町本店2階催事スペースにて開催されている。【写真】「きらりん☆レボリューション」の特設コーナーも展開中売場を構成するのは、小学館の各編集部がこれまで発売してきた50種類以上のシールブック、小学館公式EC「LIFE TUNES MALL」で