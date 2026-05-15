空前のシールブームのなか、小学館の公式グッズショップ「TOKYO MANGA BASE」が、シール＆ステッカーに限定したポップアップストア「TOKYO MANGA BASE 小学館シール祭」を三省堂書店神田神保町本店2階催事スペースにて開催されている。

【写真】「きらりん☆レボリューション」の特設コーナーも展開中

売場を構成するのは、小学館の各編集部がこれまで発売してきた50種類以上のシールブック、小学館公式EC「LIFE TUNES MALL」で発売中の150種類以上のコミックステッカーに、昨年発売され大ヒット商品となったシールくじも加えた、総勢200種類を超えるシール＆ステッカーの数々。売場壁面に装飾されたパネルのインパクトには子供から大人まで思わず足を止める人が続出。

目玉商品は「週刊少年サンデー」ロゴに三省堂書店の名前を掛け合わせた「サンセイドー」ステッカー（税込1650円）。3月にリニューアルオープンした同店舗との限定コラボ商品だ。少女マンガ作品では、平成を代表する大ヒット作のシール付録などを復活させた「きらりん☆レボリューション 超復刻ときめきBOX」（税込2420円）も特設コーナーで展開中。

会期は6月5日（金）17時まで。会期中は「小学館の図鑑 70周年記念 表紙ヒストリーシール」や世界的大ヒット作品に絡めた新商品も続々投下される予定。

◆TOKYO MANGA BASE 小学館シール祭

5月1日（金）〜6月5日（金）まで 三省堂書店神田神保町本店 2階催事スペース