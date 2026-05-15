【その他の画像・動画等を元記事で観る】 JI BLUEが、『ViVi』7/8月号増刊・特別版（5月22日発売）の表紙に登場。 増刊表紙と特別版表紙のふたつがつながって一枚の写真になる、ViVi史上初の“繋がる”表紙になっている。 ■ユニットインタビュー「JI BLUEでしか見られない3人ケミの関係」も掲載 『ViVi』7/8月号には、サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダーとして誕生したJI B