家康が主導した城づくりがもたらした技術革新と社会変革とは──。戦国から江戸へと移り変わる時代のダイナミズムを解き明かしていく。 科学×歴史で日本史上のターニングポイントを鮮やかに描き、大きな反響を呼んだNHKスペシャル「戦国サムライの城」の書籍化作品『新・戦国史城から迫る乱世の終焉、泰平のはじまり』の第6章「巨大城郭がもたらした技術・社会変化」より、その一部を特別公開。 書影 公儀普請（