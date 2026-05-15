25日に東京国際フォーラム ホールAにて行われる「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」について、これまでベールに包まれていた詳細の一部がついに解禁となった。【写真】ステキなデザイン！記念グッズのラインナップも発表40周年の節目に華を添えるMC陣は、ダチョウ倶楽部と同じ太田プロダクションに所属する有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代の3人に決定