ダチョウ倶楽部40周年“感謝祭”MCは有吉弘行・劇団ひとり・野呂佳代 豪華な追加ゲスト＆グッズ情報も解禁
25日に東京国際フォーラム ホールAにて行われる「ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜」について、これまでベールに包まれていた詳細の一部がついに解禁となった。
【写真】ステキなデザイン！記念グッズのラインナップも発表
40周年の節目に華を添えるMC陣は、ダチョウ倶楽部と同じ太田プロダクションに所属する有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代の3人に決定。先輩・ダチョウ倶楽部の歩みを誰よりも近くで見守ってきた3人が、ステージ進行を担当する。豪華ゲスト陣とともに、一夜限りの「夢舞台」を盛り上げる。
すでに発表されている出演者に加え、新たに片岡鶴太郎、劇団ひとり、爆笑問題、はなわ、安田和博（デンジャラス）の出演も決定。ダチョウ倶楽部の40年にわたる歴史の中で、ともに切磋琢磨してきたメンバーばかり。思い出を語り合うトークはもちろん、歌や漫才など、この日のための特別なパフォーマンスをもって駆けつける。
5000席を超える東京国際フォーラム ホールAのチケットは早々に完売。しかし、多くの要望に応え、機材席を一部開放することが決定した。これがラストチャンスとなる。
■ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！ 〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜
■日時 2026年5月25日（月）17時30分開場 18時30分開演
■場所 東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 Aブロック）
■出演 ダチョウ倶楽部（寺門ジモン・肥後克広）
＜ゲスト（50音順）＞ 有吉弘行／江頭2：50／片岡鶴太郎／カンニング竹山／劇団ひとり／純烈／粗品（霜降り明星）／土田晃之／出川哲朗／野呂佳代／爆笑問題／はなわ／松村邦洋／安田和博（デンジャラス）／渡辺正行（コント赤信号）ほか ※当日の出演予定者は変更になる場合があります
■グッズのラインナップ
・ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 記念Tシャツ
表にダチョウ倶楽部のイラスト、裏には出演者の顔ぶれが刻まれた記念Tシャツ。
・必笑ギャグ！決まり手 てぬぐい
「聞いてないよォ」「ヤー!!」「絶対に押すなよ！」など、おなじみのギャグをデザインした、イベント特製てぬぐい。
・くるりんぱ！リバーシブルサウナハット
名物芸「くるりんぱ」をモチーフにした、リバーシブルサウナハット。
・なりきり熱湯風呂セット（ブリーフ＆４０周年記念特製てぬぐい）
頭に巻くてぬぐいと、「絶対に押すなよ！」のイラスト入りブリーフのセット。
・15色カラー点滅！豆絞りペンライト
客席からステージに届け！豆絞りペンライト。
・必笑ギャグ！決まり手マグカップ
特製てぬぐいのデザインがマグカップになった。
・必笑ギャグステッカー
ダチョウ倶楽部の必笑ギャグがステッカーになった！
【写真】ステキなデザイン！記念グッズのラインナップも発表
40周年の節目に華を添えるMC陣は、ダチョウ倶楽部と同じ太田プロダクションに所属する有吉弘行、劇団ひとり、野呂佳代の3人に決定。先輩・ダチョウ倶楽部の歩みを誰よりも近くで見守ってきた3人が、ステージ進行を担当する。豪華ゲスト陣とともに、一夜限りの「夢舞台」を盛り上げる。
5000席を超える東京国際フォーラム ホールAのチケットは早々に完売。しかし、多くの要望に応え、機材席を一部開放することが決定した。これがラストチャンスとなる。
■ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 みんな仲良く くるりんパーティー！ 〜来るなよ、来るなよ、絶対来てヨォぉぉ〜
■日時 2026年5月25日（月）17時30分開場 18時30分開演
■場所 東京国際フォーラム ホールA（東京都千代田区丸の内3丁目5番1号 Aブロック）
■出演 ダチョウ倶楽部（寺門ジモン・肥後克広）
＜ゲスト（50音順）＞ 有吉弘行／江頭2：50／片岡鶴太郎／カンニング竹山／劇団ひとり／純烈／粗品（霜降り明星）／土田晃之／出川哲朗／野呂佳代／爆笑問題／はなわ／松村邦洋／安田和博（デンジャラス）／渡辺正行（コント赤信号）ほか ※当日の出演予定者は変更になる場合があります
■グッズのラインナップ
・ダチョウ倶楽部40周年感謝祭 記念Tシャツ
表にダチョウ倶楽部のイラスト、裏には出演者の顔ぶれが刻まれた記念Tシャツ。
・必笑ギャグ！決まり手 てぬぐい
「聞いてないよォ」「ヤー!!」「絶対に押すなよ！」など、おなじみのギャグをデザインした、イベント特製てぬぐい。
・くるりんぱ！リバーシブルサウナハット
名物芸「くるりんぱ」をモチーフにした、リバーシブルサウナハット。
・なりきり熱湯風呂セット（ブリーフ＆４０周年記念特製てぬぐい）
頭に巻くてぬぐいと、「絶対に押すなよ！」のイラスト入りブリーフのセット。
・15色カラー点滅！豆絞りペンライト
客席からステージに届け！豆絞りペンライト。
・必笑ギャグ！決まり手マグカップ
特製てぬぐいのデザインがマグカップになった。
・必笑ギャグステッカー
ダチョウ倶楽部の必笑ギャグがステッカーになった！