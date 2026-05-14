９日に左太もも裏を負傷した日本代表ＭＦ三笘薫（２８＝ブライトン）について１４日、ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督が言及した。三笘は９日のウルバーハンプトン戦で左太もも裏を負傷。ピッチに倒れこみ、途中交代を余儀なくされた。北中米Ｗ杯代表発表が１５日に控えるなか、英国メディア「ｓｕｓｓｅｘｗｏｒｌｄ」によると、同監督はリーズ戦への遠征を前に臨んだ会見で三笘について触れた。「彼は次の２試