これからの気象情報です。 15日(金)日中は、今日よりも気温が上がりそうです。 ◆警報・注意報 現在、県内全域に濃霧注意報が発表されています。 ◆5月15日(金)の天気 ・上越地方 高気圧に覆われて、青空が広がる見込みです。 最高気温は20～22℃の予想で、今日よりも暑さが増すでしょう。 ・中越地方 朝は霧が出て、見通しの悪くなるところがあるでしょう。 一方、日中は晴れて気温が上がる見