【モデルプレス＝2026/05/14】2026年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れの会が2026年5月14日、都内にて行われ、アーティストや芸能人など約1000人が参列した。【写真】LUNA SEA真矢さん「お別れの会」3つのドラム並んだ祭壇◆真矢さん「お別れの会」に著名人参列会には西川貴教、相川七瀬、かとうれいこ、池谷幸雄、土屋昌巳などの著名人含め、約1000人が参列。祭壇は、ドラマーとして