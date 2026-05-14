LUNA SEA真矢さん「お別れの会」に西川貴教・相川七瀬・かとうれいこら著名人が参列
【モデルプレス＝2026/05/14】2026年2月17日に56歳で亡くなったロックバンド・LUNA SEAのドラマー・真矢さんのお別れの会が2026年5月14日、都内にて行われ、アーティストや芸能人など約1000人が参列した。
【写真】LUNA SEA真矢さん、お別れの会の祭壇
会には西川貴教、相川七瀬、かとうれいこ、池谷幸雄、土屋昌巳などの著名人含め、約1000人が参列。祭壇は、ドラマーとしての真矢さんを象徴したデザインになっており、実際に真矢さんが使用した3つのドラムが並んだほか、真矢さんが大好きだった「お祭り」に関する品として、お神輿2つ、和太鼓3台も飾られた。会場には、真矢さんが楽曲制作に携わったLUNA SEAの「UP TO YOU」や、「FOREVER & EVER」などが流れ、真矢さんが好きな色であった紫を貴重としたダリアやカーネーションなど約7000輪の花も添えられた。
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。LUNA SEAのドラマーとして活動開始。1992年5月21日、LUNA SEAメジャーデビュー。2000年12月27日、東京ドーム公演をもってLUNA SEAが終幕し、2010年に本格的に活動を再開。LUNA SEAの活動のほか、サポートドラマーや飲食店のプロデュースも行うなど、様々なジャンルで活躍していた。2000年に元モーニング娘。の石黒彩と結婚し、同年に第1子、2002年に第2子、2004年に第3子が誕生した。
2020年にステージ4の大腸がん、2024年には脳腫瘍が発覚。7回の手術や治療を継続してきたが、ライブにむけてのリハビリ中に容態が急変し、56年の人生に幕を下ろした。（modelpress編集部）
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【写真】LUNA SEA真矢さん、お別れの会の祭壇
◆真矢さん「お別れの会」に著名人参列
会には西川貴教、相川七瀬、かとうれいこ、池谷幸雄、土屋昌巳などの著名人含め、約1000人が参列。祭壇は、ドラマーとしての真矢さんを象徴したデザインになっており、実際に真矢さんが使用した3つのドラムが並んだほか、真矢さんが大好きだった「お祭り」に関する品として、お神輿2つ、和太鼓3台も飾られた。会場には、真矢さんが楽曲制作に携わったLUNA SEAの「UP TO YOU」や、「FOREVER & EVER」などが流れ、真矢さんが好きな色であった紫を貴重としたダリアやカーネーションなど約7000輪の花も添えられた。
◆真矢さんプロフィール
真矢さんは1970年1月13日生まれ、神奈川県出身。LUNA SEAのドラマーとして活動開始。1992年5月21日、LUNA SEAメジャーデビュー。2000年12月27日、東京ドーム公演をもってLUNA SEAが終幕し、2010年に本格的に活動を再開。LUNA SEAの活動のほか、サポートドラマーや飲食店のプロデュースも行うなど、様々なジャンルで活躍していた。2000年に元モーニング娘。の石黒彩と結婚し、同年に第1子、2002年に第2子、2004年に第3子が誕生した。
2020年にステージ4の大腸がん、2024年には脳腫瘍が発覚。7回の手術や治療を継続してきたが、ライブにむけてのリハビリ中に容態が急変し、56年の人生に幕を下ろした。（modelpress編集部）
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